Всеволожские производители принимают участие в выставке «Агрорусь-2019»

Более десяти предприятий из Всеволожского района принимают участие в Международной выставке-ярмарке «Агрорусь-2019», которая открылась сегодня, 10 июля. Мероприятие продлится до 12 июля.

Один из самых узнаваемых аграрных проектов уже более 20 лет является эффективной площадкой для демонстрации достижений в сфере АПК. Организаторы выставки отмечают, что из года в год объемы производства местной продукции увеличиваются. Ежегодно на ярмарку съезжаются тысячи профессионалов и посетителей.

– Объем производимой в нашем районе сельскохозяйственной продукции велик, – рассказала начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Екатерина Ковторова. – Местные аграрии не только успешно реализуют свою продукцию в Санкт-Петербурге, но и продают ее в других городах России. Что касается санкций, то они только на пользу нашим сельчанам. Местные производители быстро налаживают производство импортозамещающей продукции. Администрация, со своей стороны, принимает меры для поддержки агропромышленного комплекса района. Ну а сегодня, когда не за горами очередной сбор урожая, хотелось бы пожелать нашим аграриям хорошей погоды и богатого урожая.

– Сельское хозяйство Ленинградской области динамично развивается, – сказал на открытии выставки председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. – Мы уже сегодня выпускаем 42% продовольствия Северо-Западного федерального округа, но при этом активно осваиваем выпуск новых видов продукции – шампиньонов, зеленого салата, мраморной говядины, твердых сыров и цветов.