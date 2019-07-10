Всеволожская биржа труда возместит расходы работодателей

Проект по субсидированию работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних и выпускников реализует Всеволожская биржа труда.

Учреждение готово компенсировать работодателям половину от фактических затрат на выплату заработной платы. Выплата не должна превышать сумму минимальной оплаты труда, установленную региональным соглашением о минимальной зарплате в Ленинградской области, увеличенную на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

– Мы призываем бизнесменов района активнее подключиться к программе трудоустройства подростков и выпускников, – говорит и. о. начальника Всеволожской биржи труда Наталья Петрова. – Это позволит им возместить часть средств, затраченных на заработную плату. К примеру, при окладе несовершеннолетнего или выпускника в размере 12 тысяч рублей работодатель может получить компенсацию до 7,5 тысячи рублей. Отмечу, что срок компенсации расходов на выплату заработной платы несовершеннолетних составляет не более одного месяца, а выпускников – не более трех месяцев.

К сожалению, данная программа пока не пользуется популярностью, несмотря на то что реализуется в Ленинградской области с 2015 года. Как показывает практика, работодатели не спешат трудоустраивать несовершеннолетних от 14 до 18 лет и выпускников. Такая пассивность может быть связана с объемом документов, которые должны представить работодатели в Центр занятости.

Всеволожская биржа труда готова оказать содействие работодателям и проконсультировать всех желающих получить субсидию. Для популяризации программы сотрудники биржи уже побывали на ведущих предприятиях района, таких как «Выборжец», «Нокиан-Тайерс», «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» и др. Мы надеемся, что бизнесмены района заинтересуются данным проектом.

Ирэн ОВСЕПЯН