Это был зов судьбы

6 декабря 2019 года исполнится 45 лет со дня свадьбы Алексея Федоровича и Татьяны Николаевны Плотниковых. И это как раз тот случай, когда брак совершился на небесах.

Татьяна Николаевна родилась и выросла в посёлке Рахья Всеволожского района. В 1973 году собралась выходить замуж, да только не за Алексея Фёдоровича, а совсем за другого человека. В декабре у них уже были куплены обручальные кольца. Но 7 января 1974 года бабушка предложила Татьяне Николаевне погадать. Есть такое старинное русское гадание: перед сном сложить из дровишек колодец и сказать: «Суженый-ряженый, приди водицы напиться». Ночью кто приснится, тот и жених. Утром Татьяна проснулась и рассказала бабушке: «Приходил высокий, волосы слегка вьющиеся, идёт – грудь колесом». Бабушка начала всех парней в округе перебирать: «Этот? – Не похож». Никто в деревне под такое описание не подошёл.

И тут – ещё одно необъяснимое событие. В 1974 году Татьяна Николаевна окончила обучение на педагога-дефектолога. И потянуло её на работу не в родную Ленинградскую область, а в далёкую-далёкую Сибирь. Потому что её подружка до этого побывала в Томске и сказала, что там есть очень хорошая школа для детей с нарушениями слуха. И так захотелось Татьяне Николаевне в этот Томск, что она рванула на вокзал, купила билет на ночной поезд в Москву, а там – пошла на приём в Министерство образования выпрашивать распределение на работу в Томск. В министерстве удивились такому напору и спросили: «У вас что – в Томске близкие люди живут?» Она ответила: «Да никого у меня там нет». Но это, видимо, был зов судьбы. Потому что в Томске жил Алексей Фёдорович.

Он только-только пришёл из армии. И их поселили в одно общежитие, только Татьяну Николаевну на пятом этаже, а Алексея Фёдоровича – на втором. Она до сих пор находится под впечатлением от их первой встречи. Говорит, что он зашёл в комнату случайно: с полотенцем на плече, видимо, мыться собирался. И вдруг у неё сердце застучало сильно-сильно. И она увидела тоннель, который протянулся от неё к нему: «Где я его видела?» А потом как внезапное озарение: «Он же из моего сна». А подружки заметили, что Татьяна замерла и с парня глаз не сводит, и зашушукали: «Ты на него не засматривайся. У него девушка есть». Действительно, Алексей Фёдорович в тот день как раз на свидание собирался.

Она продолжала жить как жила. Но молодость есть молодость. Побегут девчонки на танцы, а там – Алексей с товарищами. Где-то встретились, где-то случайно столкнулись – и потихоньку завязался у них роман. А в декабре 1974 года состоялась пышная свадьба.

А затем семейная пара вместе стала преодолевать бытовые трудности. Как только они поженились, им сообщили, что их общежитие – только для холостых и что отныне они должны снимать квартиру. А снять квартиру в Томске в то время было очень трудно. И через некоторое время Татьяна решила увезти Алексея на свою родину – в Ленинградскую область. Всё перетерпели вместе, получили квартиру в Рахье. Татьяна Николаевна говорит, что она была за своим Алёшей как за каменной стеной. Наверное, потому, что он был родом из отдалённой деревни Кировской области и вырос в семье, где было 12 детей. Семья была хорошая, все дети встали на ноги. Алексей вырос неприхотливым и очень трудолюбивым. В Рахье устроился на работу в Ириновское торфопредприятие и работал экскаваторщиком до самого закрытия этой организации.

Считался одним из лучших работников. Ради него из Москвы приезжали корреспонденты из газеты «Сельская жизнь». Напечатали про него большую статью. Фотография Алексея Фёдоровича Плотникова долгое время висела на стенде в Министерстве топливной промышленности СССР. Татьяна Николаевна тоже старалась от него не отставать в своих успехах. 10 лет отработала в спецшколе для детей с нарушениями слуха в микрорайоне Мельничный Ручей. Потом 23 года подряд работала педагогом-логопедом в детском садике № 12 (посёлок Романовка). Регулярно проходила обучение на курсах повышения квалификации, постоянно подтверждала высшую квалификацию. Сейчас они оба – ветераны труда федерального значения.

Вырастили двоих детей. Это – сын Андрей и дочь Анна. Сейчас у Плотниковых подрастают две внучки и внук.

На вопрос, есть ли у Татьяны Николаевны рецепт семейного счастья, она ответила:

– Самое главное – соблюдать баланс. Нельзя кричать друг на друга, нельзя кричать на детей. Мне иногда хотелось сорваться, а я сдерживалась. Потому что немного времени проходит, и видишь ситуацию совсем по-другому. И пожалеешь, если зря выплеснул эмоции.

Кто-то скажет: Татьяне Плотниковой легко об этом говорить. Она – от природы спокойная, уравновешенная, ласковая, всё время улыбается. Но за этим стоит внутренняя работа. А где брать необходимый позитив? Татьяна Николаевна нашла выход в том, что с молодых лет стала выступать в Рахьинском хоре русской народной песни «Ладога». И поёт там вот уже 35 лет. Благодарна мужу, что он её отпускал на все поездки с хором, даже если надо было уехать на несколько дней. А ещё она занимается общественной работой. В настоящее время является заместителем председателя Совета ветеранов Рахьинского городского поселения. А Алексей Фёдорович до сих пор работает. Правда, уже не экскаваторщиком, а на работе полегче.

– Я жизни не представляю без своего Лёши, – призналась Татьяна Николаевна. – 45 лет прожили вместе, а для меня как будто один день прошёл.

А женщина всегда права.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото автора и из архива семьи Плотниковых