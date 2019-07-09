Снежная королева, Карлсон и Аладдин прогулялись по Всеволожску

В парке у Всеволожского ЦКД в минувшее воскресенье, 7 июля, прошел Парад колясок, велосипедов и самокатов.

Семьи показывали свои таланты, демонстрировали наряды и средства передвижения. Это мероприятие проходит уже в шестой раз и успело полюбиться как детям, так и взрослым. Его организатором по традиции выступила администрация Всеволожского района.

Открыло праздник торжественное шествие родителей и малышей по парку. Затем гости из Санкт-Петербурга – театр мимов «ШумиМ» – показали представление. После их творческого номера начались конкурсные выступления участников. В этот день на сцену поднялись 17 семей. Соревновались они в трех номинациях: «Чудо-коляска», «Кукольный мир» и «Маленький водитель». Семьи не просто демонстрировали чудесные коляски, созданные своими руками, но и радовали собравшихся творческими номерами: читали стихи и пели песни.

В этом году праздник был посвящен театру и всему, что с ним связано. Неудивительно, что большинство участников решили примерить на себя образы сказочных персонажей, которых можно встретить в детских спектаклях. Так появились Аладдин и Жасмин с милой обезьянкой Абу, роли которых выбрала семья Тимофеевых, Малыша и Карлсона изобразила семья Кулик, а Снежной королевой стала мама Светлана Семенова.

Жюри в традиционном понимании на фестивале не было. Решать, кому же достанется звание победителя, предстояло гостям праздника с помощью голосования. Все желающие могли написать номер понравившихся участников на бумажке и опустить ее в урну. Единственная сложность заключалась в том, чтобы выделить лучших среди такого количества творческих семей, каждая из которых по-своему хороша. В номинации «Чудо-коляска» первое место присудили семье Семеновых. В номинации «Маленький водитель» первой стала семья Кулик, а в номинации «Кукольный мир» – семья Морозовых. Приз зрительских симпатий заслуженно получили дружные Зерновы. Остальные участники тоже не остались без подарков. Им вручили дипломы за участие и презенты от спонсоров.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА