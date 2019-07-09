Проект поликлиники в Кудрово прошел экспертизу

Успешно завершился очередной этап подготовки к началу строительства долгожданной поликлиники в Кудрово. Проект здания, которое будет возведено на участке рядом с проспектом Строителей, получил положительное заключение экспертизы.

До конца июля планируется объявить конкурс, а уже к началу нового учебного года заключить государственный контракт с подрядчиком. На строительство будет выделено около 960 млн рублей. Если работы будут выполняться по графику, первых пациентов поликлиника сможет принять в 2021 году.

Как сообщалось ранее, поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену, а в общей сложности она сможет обслуживать 43 тысячи местных жителей. В пятиэтажном здании разместятся посты скорой медпомощи, отделение неотложной помощи, круглосуточный травматический пункт, девять участков детского отделения, центр здоровья для детей и матерей и дневной стационар.