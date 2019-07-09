Выходные во Всеволожском районе: выставка пушистых питомцев в Музее Кошки

В Музее Кошки во Всеволожске с 13 по 14 июля пройдет Международная выставка кошек. Open Air «Котофей на даче» соберет несколько десятков кошек более 30 пород.

В празднике примут участие заводчики, владельцы и любители кошек. На выставке будут представлены породы: курильский бобтейл, мейн-кун, скоттиш-фолд, сфинкс и др. Выставку будут оценивать эксперты – Ирина Гусева, Ольга Миронова и Ирина Садовникова.

Всех любителей усатых-полосатых приглашают в выходные в Музей Кошки на Колтушском шоссе, 214.