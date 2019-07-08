На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год ограничат движение

Одну полосу движения перекроют на год на развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино). Ограничение вводится для устройства примыкания строящихся съездов к КАД.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 июля 2019 года по 15 июня 2020 года будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. По второй, третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

В указанный период на участке начнется второй этап строительства транспортной развязки для подключения международного автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» к КАД.