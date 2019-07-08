Кусочек рая на Земле

В советское время многодетной считалась семья, в которой воспитывалось не менее пятерых детей, а ныне планка снижена до трех. У Дениса и Ольги Куликовых – шестеро! Живет большая семья в деревне Плинтовка Всеволожского района.

Попробуйте поднять столько в век нестабильной экономики и стрессов. Но супруги словно в стороне от житейских бурь. На судьбу не жалуются и никому не завидуют. Многодетная и дружная семья всю жизнь придерживается принципа «один за всех». Поэтому сообщение о том, что семья будет награждена Благодарственным письмом Главы администрации Всеволожского района, они восприняли с радостью. Все вместе они готовятся к торжественному событию.

Отсчет совместного семейного счастья этой интересной пары начался в 2007 году.

– С будущей женой мы знакомы с детства, – рассказывает Денис Куликов. – Она дочь моей крестной. В Россию мы переехали из Казахстана. Сначала в Петербург перебрался я. В 1997 году приехал учиться в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Получив диплом специалиста по беспилотным летательным аппаратам, я поехал в Алматы свататься. Когда мы переезжали, у нас были чемоданы с вещами, два обручальных кольца и одна на двоих надежда на счастье. Планировали, что в семье будет трое детей. Но, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Так сложилось, что у нас шестеро ребятишек: Радмир, Святозар, Святослава, Владимир, Елена и Лучезар. Из них трое – приёмные.

Думаю, что единого лекала, по которому можно воспитать хороших детей, нет. Важно не подавать им дурной пример. Обычно ребенок подражает родителям, копирует поведение взрослых. Вредные привычки и дурное поведение старших могут привести к плачевным последствиям. Безусловно, бывают трудные ситуации. Как без них! Но мы их быстро решаем. Кроме того, доступ к компьютеру – только по расписанию. Раз в неделю мы устраиваем семейный просмотр. В основном включаем советские фильмы, – продолжает глава большого семейства.

– Хотелось еще сказать, что мне очень помогает свекровь – Анна Аркадьевна Жданова, – присоединяется к разговору Ольга Куликова. – Без ее поддержки мне трудно было бы справиться. Конечно, главное богатство семьи – это дети. Они – смысл жизни, кусочек рая. Елене уже 19 лет. Она учится в кулинарном колледже. Радмир – технарь, Вовка больше гуманитарий. Бывает, ребята ссорятся, но это редко. Они у нас дружные. Забавно наблюдать за ними. Вчера Святослава со Святозаром играли в семью. Интересно, как дети копируют родителей. Слава взяла куклу стала пеленать и петь колыбельную, а Святозар начал помогать ей – то кресло поднесет, то стульчик…

Как рассказывает Ольга Куликова, в семье много интересных традиций.

– Обычно в пятницу дети готовят пиццу, – с гордостью рассказывает многодетная мама Ольга Куликова. – Мы устраиваем трапезу при зажжённых свечах, играем в настольные игры, разжигаем камин и садимся возле очага. Так мы провожаем пятницу и встречаем субботу. А вот на днях мы отметили очередную годовщину свадьбы. Выехали всей семьей в Павловск. Получили кучу эмоций! Хочу сказать, что у нас очень творческая семья. Вова играет на аккордеоне, Радмир – на саксофоне, Слава танцует, а Святозар в сентябре пойдет «на трубу». Дом детского творчества недалеко. Двадцать минут пешком.

Сейчас большая семья живет в красивом доме, который строили всем миром, подключив родственников и друзей.

– Счастливый случай – Божие проведение, – говорит Ольга. В ее судьбе Небесный Владыка тоже поставил заветный росчерк. – Сначала мы жили в маленькой коммуналке. Для меня, девушки, выросшей в огромной доме, было сложно привыкнуть к крохотной комнатушке. После мы приобрели квартиру в Щеглово – 45 квадратных метров. С пятью детьми жить в ней было сложно. Никакого личного пространства. Поэтому я стала искать земельный надел. Денис отнесся к моей затее скептически, так как средств на приобретение участка не было.

– Но я все равно от своей задумки не отказалась, – продолжает Ольга. – Нашла надел рядом с лесом. Стоил он нереально огромных денег. И представляете, какая удача, мы почти сразу сумели продать квартиру в Щеглово. Строили дом всей семьей. Еще привлекли друзей. Как тут не поверить в Бога?! Государственную помощь мы получили в виде материнского капитала. Что касается земельного надела, который полагается многодетным семьям, то из-за бумажной волокиты нам его пока не выдали. И все из-за того, что у нас была временная прописка. Продав свою квартиру и купив участок, мы несколько месяцев не имели постоянной регистрации.

– В чем вам видится главный секрет хороших семейных отношений? Ведь это довольно редкое явление в нашей нынешней жизни – то, что мы называем дружной и счастливой семьей.

– Знаете, главное, любить и уважать детей и относиться к ним как к равным, – говорит Ольга Куликова. – Надо слушать и слышать друг друга. Все важные решения мы принимаем на обсуждении и голосовании. Это касается отдыха, выходных и даже наказания.

Любимцы Куликовых – домашние питомцы: пестрая кошка Моня, полосатый кот Тигруля и золотистый ретривер Наоми. Оказывается, все животные слушаются Моню. Она на правах хозяйки. Как-то раз ребятишки решили приютить бездомного пса, привели домой. Но не тут-то было. Пестрая кошка взъерошилась и не пустила собаку на порог. Участь лохматого была решена…

Дети в животных души не чают, готовы возиться с утра до вечера. «Вот Моня не очень любит детей. Особенно когда они шумят, она может злобно фыркнуть и даже укусить. Но как только ребята выходят за ворота, она следит за ними. Заметно, что кошка нервничает и пытается контролировать ситуацию, оберегая детей.

– Все же большая семья приносит немало преимуществ перед той, где один, максимум двое детей, – говорит Ольга. – Там немало надо времени и стараний приложить, чтобы они не выросли эгоистами. У нас же все как будто само собой происходит. Старшие ухаживают за младшими, исподволь обучают их всему, что сами умеют. Никто не тянет игрушки и книжки на себя – все общее, семейное. Думаю, мы стараемся воспитать их так, как нужно. Без лишнего баловства, глупым прихотям не потворствуем. Обходимся без телевизора. Его у нас нет. Передачи, которые в последнее время показывают, и взрослым-то грех смотреть, а подросткам и вовсе. Пусть лучше больше книг читают. К концу дня дети утихомирятся, улягутся спать.

А Ольга Куликова возьмется в ночной тишине стирать и гладить одежду на всю свою гвардию. На покой раньше полуночи ей не выбраться. А подъем, как всегда, около семи утра. И начнутся новые заботы и хлопоты. Бесконечный бег во времени ради благополучия своей необычайно большой семьи. В этом и состоит негромкое счастье этой обаятельной, очень милой женщины, целиком и полностью посвятившей себя главному предназначению – быть матерью, хранительницей семейного очага.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА