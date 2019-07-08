В микрорайоне Южный отключат горячую воду

Горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 17 в микрорайоне Южный города Всеволожска будет прекращено для проведения планового ремонта с 18 по 31 июля включительно.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700.