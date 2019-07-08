Во Всеволожске отметили День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отметили во Всеволожске театрализованной свадьбой, народными гуляньями, праздничным концертом и чествованием золотых и серебряных юбиляров, многодетных и приемных семей.

Праздничные мероприятия прошли 7 июля во многих районах Ленинградской области. Но главной площадкой в нынешнем году стал Всеволожск. Основные действия развернулись на площади возле Всеволожского ЦКД. Одетые в народные костюмы скоморохи, участники творческой самодеятельности района веселили гостей.

В рамках торжеств заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов вручил отличившимся семьям медаль «За любовь и верность».

– Всеволожский район – самый молодой и быстрорастущий в Ленинградской области и России, – отметил Николай Емельянов. – От имени губернатора Александра Дрозденко поздравляю с Днем семьи, любви и верности. Семья в России есть, была и остается важной ячейкой общества. Недаром говорят: сильна семья – сильна Россия. Хотелось бы, чтобы молодых семей в Ленинградской области становилось больше и рождалось много детей. Для поддержки молодых в Ленинградской области реализуется ряд важных программ.

– Думаю, что не надо объяснять лучшим парам района и области, что такое хорошая семья, – говорит первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Наталья Грибова. – Они сами знают об этом. Семья – это не только совместные успехи, увлечения и путешествия. В самую трудную минуту мы обращаемся к своим близким, которые являются нашей опорой и поддержкой.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА