Агалатовскиим огнеборцам подарили КамАЗ

Администрация Ленинградской области передала добровольной пожарной дружине Агалатовского сельского поселения новую спасательную технику – многотонный пожарный автомобиль КамАЗ.

Агалатовская дружина уже неоднократно доказывала свою эффективность, спасая людей и их имущество от огня. В 2018 году добровольцы совершили 230 выездов, потушили 90 пожаров и спасли четырех человек. Ранее на вооружение команды уже был принят один автомобиль, переданный Ленобластью. Теперь таких автомобилей у дружины уже два.

Спецмашину добровольцам передали на празднике, посвященном дню рождения противопожарной спасательной службы Ленинградской области. Торжества по этому случаю были организованы в Тосно.