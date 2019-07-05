Победители творческого конкурса о выборах получат премии

Леноблизбирком проводит творческий конкурс «Я – будущий избиратель!», посвященный выборам в органы местного самоуправления Ленинградской области.

Конкурс проводится среди школьников 47-го региона трех возрастных групп по трем номинациям: будущие избиратели в возрасте 7–10 лет в номинации на лучший плакат или рисунок, отражающий избирательную тематику; будущие избиратели в возрасте 11–15 лет в номинации на лучшую фотографию со слоганом, призывающим принять участие в выборах; молодые и будущие избиратели в номинации на лучший видеоролик (или презентацию), разъясняющий избирательное законодательство.

Для награждения победителей конкурса предусмотрены в каждой номинации: одно первое место – 3 тысячи рублей, два вторых места – 2 тысячи рублей, три третьих места – 2 тысячи рублей.

Подробные условия участия можно узнать на сайте Леноблизбиркома.