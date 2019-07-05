Новый детский сад в Буграх примет малышей 1 сентября

Детский сад на 210 мест в Буграх был выкуплен у застройщика в конце июня за счет средств федерального бюджета.

Стоимость детского сада составила 163,7 млн рублей. Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография» выделено 109,7 млн рублей, остальные средства поступили из областного бюджета и бюджета Всеволожского района.

На данный момент комплектуются группы и идет набор персонала. Детсад расположен по адресу: Воронцовский бульвар, д. 5, корп. 3.