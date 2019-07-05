Детский технопарк откроется на базе Всеволожского агропромышленного техникума

Первые детские технопарки в Ленобласти откроются на базе районных техникумов. Об этом шла речь на традиционной встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания и членами областного правительства.

Так, депутат от Всеволожского района Александр Матвеев поднял вопрос о повышении престижа среднего профессионального образования, и в частности, о конкретных преобразованиях в этой сфере.

Подробный ответ на вопрос депутата дала начальник планово-экономического отдела областного комитета общего и профессионального образования Елена Бойцова. По ее словам, уже дан старт реновации Всеволожского агропромышленного техникума – в будущем году на его капремонт направят 50 миллионов рублей из областного бюджета.

Не менее важно и то, что на базе Всеволожского агропромышленного техникума запланировано создание кванториума. Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. По словам чиновников, кванториумы смогут начать работу уже в новом учебном году.

Планируется, что в кванториумах, которые построят также в Сосновом бору, Гатчине и Выборге, будут ежегодно обучаться до 800 школьников из разных районов Ленинградской области, а в различных мероприятиях в течение года смогут принимать участие 3500 юных жителей региона.

Светлана ЗАВАДСКАЯ