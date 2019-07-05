В память о героях партизанской войны

32 месяца длилась оккупация Ленинградской области фашистскими войсками. Об этом 29 июня говорили в Луге, когда проходил День партизан и подпольщиков. Здесь, у памятника «Партизанская слава», собрались участники партизанского движения из Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и из Санкт-Петербурга.

В числе гостей присутствовала делегация из Токсово. Возглавлял её Леонид Алексеевич Баранов, который в подростковом возрасте проживал в партизанском крае и выполнял поручения подпольщиков. После окончания праздника все делегации разъехались, и только представители Всеволожского района продолжили чествование героев, но уже в Псковской области – в самом центре партизанского края.

Наша делегация из Луги выехала в посёлок Дедовичи Псковской области. В прошлом году – 29 июня 2018 года – Дедовичскому району было присвоено звание «Край партизанской славы». Много сил для этого приложил почётный житель Всеволожского района Леонид Алексеевич Баранов. 10 лет он писал письма в разные инстанции с просьбой по достоинству оценить подвиг дедовичан.

Во время войны Дедовичский район административно относился к Ленинградской области. И когда говорят о Ленинградском партизанском крае, то имеют в виду партизан, которые действовали на территории Дедовичского района Псковской области. Партизанский край был организован 1 августа 1942 года, и сейчас его называют «первым гнездом советских партизан» в Великой Отечественной войне. В него вошло 400 псковских сёл и деревень. В марте 1942 года жители этих деревень собрали продукты и отправили продуктовый обоз для голодающих ленинградцев. 161 подвода на лошадях вышла из деревни Нивки Дедовичского района. Для ленинградцев везли муку, зерно, мясо, горох, мёд и масло. По пути к этому обозу добавились ещё 62 подводы из разных поселений Новгородской области. Образовался целый «поезд» подвод. И этот поезд прорвался сквозь линию фронта. Партизаны совершили настоящий подвиг. В феврале 2019 года Первый российский межобластной десант прошёл по участку пути легендарного обоза. Участники десанта потом рассказывали, что им приходилось идти по колено в болотной жиже, местами – утопать в снегу. И всё это – на морозе. А во время войны людям, находящимся в тылу у немцев, это было сделать гораздо тяжелее.

Доставка продуктов из немецкого тыла в Ленинград имела огромное значение. Она послужила прекрасным примером. Делегация псковских партизан прибыла вместе с обозом 29 марта 1942 года. Первым пунктом, где её встречали, была станция Всеволожская. Здесь прошёл первый митинг. Затем партизан направили к руководителям Ленинграда в Смольный. Так что мы можем говорить, что город Всеволожск имеет к продовольственному обозу прямое отношение. Также с партизанским краем напрямую было связано наше Токсово. В Токсово проходили диверсионную подготовку молодые люди, которых потом забрасывали в тыл к немцам. Многие из них посещали партизанский край. Этот край был жестоко уничтожен немцами в сентябре 1942 года.

В знак того, что ленинградцы, а особенно жители Всеволожского района, не забывают подвиг партизан, делегация из Токсово выступила на митинге в Дедовичах. Так совпало, что 29 июня был День партизан и подпольщиков, а 30 июня в «Крае партизанской славы» отмечали День посёлка. Посёлку Дедовичи исполнилось 118 лет. Приветственный адрес от Ленинградской области на митинге зачитал полковник Владимир Ильич Карасёв. А приветственный адрес от Всеволожского района зачитал Владимир Павлович Саенков. После митинга состоялось награждение победителей местного автопробега к местам массовых захоронений, который прошёл 22 июня, а также – семейных пар, которые прожили вместе 50 лет. Не забыли отметить наградой и нашу, токсовскую, делегацию. Леонид Алексеевич Баранов был удостоен высокого звания «Почётный гражданин Дедовичского партизанского края». Таким образом были оценены его заслуги в деле пропаганды партизанского движения. Неоценимую помощь он оказал для восстановления памятника партизанам в деревне Железницы Дедовичского района. (Во время войны деревня Железницы была столицей партизанского края).

Представители Всеволожского района – единственные из Санкт-Петербурга и Ленинградской области – неоднократно посещали посёлок Дедовичи и никогда не приезжали туда без подарков. На этот раз подарком стало выступление эстрадного коллектива из посёлка Токсово. Это был ансамбль «Счастливый случай» под руководством Дмитрия Малышева. А напоследок Л.А. Баранов посадил в Дедовичах дерево на память дедовичанам – от благодарных жителей Ленинградской области.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива семьи Барановых