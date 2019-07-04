Медицинский комплекс европейского уровня построят в Юкках

Компания «Согаз Медицина», выступающая инвестором нового многопрофильного медицинского центра, который будет возведен в поселке Юкки Всеволожского района, намерена реализовать амбициозный проект до конца 2021 года.

В комплексе планируется создать онкологический центр, многопрофильную клинику, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс и центр ядерной медицины. Здесь будут оказывать помощь онкологическим больным на качественно новом уровне. Если инвесторы выполнят свои обещания, ежегодно 3,5 тысячи человек смогут проходить в Юкках курсы лучевой и химиотерапии.

Как заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе появится многопрофильный медицинский комплекс, аналогов которому нет в Европе. По сообщениям СМИ, инвестиции в проект превысят 30 млрд руб.