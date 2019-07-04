Как во Всеволожске будут праздновать День семьи, любви и верности

В парке Всеволожского центра культуры и досуга 7 июля отпразднуют День семьи, любви и верности.

В торжественной обстановке состоится чествование семей Ленинградской области и Всеволожского района.

Гостям праздника представят театрализованную композицию «Сказание о Петре и Февронии». Также зрителей ждет концертная программа «Ромашковая Русь» с участием лучших творческих коллективов Волосовского, Всеволожского, Ломоносовского и Приозерского районов, Выборга и Гатчины, профессиональных артистов Санкт-Петербурга.

В рамках праздника пройдет VI Открытый фестиваль карнавального семейного шоу «Парад колясок во Всеволожске». Темой фестиваля в этом году станет «Мир театра». А кинотеатр «Кинополис» приглашает на День семейного кино – с 10.00 до 21.00. Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону 8 (812) 643-03-25. Подробная информация: vk.com/vsevmolod