Реновация Вартемягской школы идет по графику

Сегодня, 3 июля, заместитель главы администрации Всеволожского района Алексей Кондрашин и председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко с рабочим визитом побывали в ремонтирующемся Вартемягском отделении Агалатовского центра образования.

Вместе с директором Агалатовского центра образования Светланой Сергиенко они в очередной раз проинспектировали ход работ по реновации здания.

На данный момент ремонтные работы идут в соответствии с графиком. В ходе реновации на первом этаже появится столовая, а также увеличатся площади учебных классов. Отдельное внимание уделяется созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Все работы должны быть завершены к 1 ноября, первую четверть школьники проведут в основном здании Агалатовского центра образования. Как и в конце прошлого учебного года, к нему будет организована доставка учащихся.

Всего на реновацию данного объекта и обновление материально-технической базы потратят около 70 миллионов рублей. Деньги выделяются из бюджета Ленинградской области. Всеволожский район участвует в софинансировании данного проекта.

Фото Елизаветы БАСКОВОЙ