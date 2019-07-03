Растущему Всеволожскому району требуются почтовые отделения

Во Всеволожском районе подбирают площади для размещения 14 новых почтовых отделений. Этот вопрос обсудили сегодня на совещании с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко по вопросам открытия дополнительных отделений ФГУП «Почта России».

Застройщики предложили варианты для размещения почтовых отделений в Мурино, Буграх, Новом Девяткино, Сертолово, Кудрово, Янино-1. Всего в районах массовой жилищной застройки необходимо 14 отделений связи.

В течение месяца муниципалитеты Всеволожского района рассмотрят эти варианты или предложат альтернативные помещения. Кроме того, в ближайшее время «Почта России» обсудит с застройщиками вопросы льготной аренды за использование помещений.

Напомним, осенью в Кудрово на ул. Пражской, д. 13 откроется большое современное отделение почтовой связи.