Юным всеволожцам – разноцветное книжное детство

Сегодня, 3 июля, в парке у Всеволожского центра культуры и досуга в рамках выставки «Книжный теремок» работники Всеволожской детской библиотеки представили новинки детской литературы, провели для ребят викторины и устроили конкурс рисунков на асфальте.

Директор библиотеки Людмила Бохановская пригласила ребят на познавательные беседы, литературно-музыкальные вечера, конкурсы, настольные игры и другие мероприятия, которые проходят в библиотеке.

Сотрудники Всеволожского центра культуры и досуга провели мастер-класс по созданию объемных фигурок из бумаги на тему дружбы в рамках городского проекта «Разноцветное детство».

Организаторам удалось придать мероприятию игровую форму. Отдыхающие в парке люди с удовольствием присоединялись к празднику.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА