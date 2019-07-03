Грунтовые участки основания съезда с КАД в западном Мурино укрепят сваями

Строительство развязки в западном Мурино перешло в активную фазу. Об этом сообщили подрядчики на рабочем совещании с участием главы дорожного комитета Ленинградской области Юрием Запалатским и директором ГКУ «Ленавтодор» Денисом Седовым.

Проектировщики готовят решение по укреплению нескольких грунтовых участков основания съезда в сторону Санкт-Петербурга. Среди рассматриваемых вариантов – установка дополнительных свай. Строительная техника начнет работать со стороны Охтинской аллеи после частичного переподключения сетей водоотведения. Планируется, что все вопросы будут урегулированы уже к середине будущей недели.

– Новый график работ необходимо представить 10 июля, – обращаясь к генеральному директору компании подрядчика, отметил Юрий Запалатский. – Строительство важное, поэтому нужно мобилизоваться.

Напомним, объект надо сдать уже к концу следующего лета. На возведение развязки будет потрачено почти 800 млн рублей. По последним данным, на объекте близится к концу переустройство инженерных сетей, ведется подготовка земляного основания самих съездов с КАДа.