Наступление Деникина на Москву началось под Всеволожском

В Музее-усадьбе «Приютино» во Всеволожске состоялась военно-историческая реконструкция одного из боев Гражданской войны в рамках проекта «Приютинские встречи».

Ровно 100 лет назад генерал-лейтенант Антон Деникин отдал Вооруженным силам Юга России приказ, вошедший в историю как «Московская директива»: «…Имея конечной целью захват сердца России – Москвы, приказываю…» Далее следовало перечисление воинских соединений, которые должны были осуществить захват Москвы. Итог известен: «Московская директива» провалилась, и это стало началом конца Белой армии и ее союзников.

Один из эпизодов тех событий и был воспроизведен в Приютино в минувшее воскресенье.

Здесь можно было посетить аутентичные лагеря, где были представлены вооружение, обмундирование и быт участников тех событий, а также ознакомиться с топографическими картами театра боевых действий.

Вот что рассказал о состоявшейся реконструкции директор музея-усадьбы Леонид Мазур:

– Как вы понимаете, основная диспозиция музея относится к так называемому «Оленинскому» периоду (первая треть XIX века), но мы имеем намерения освещать и иные исторические события, которые происходили на нашей земле. Мы пошли навстречу пожеланиям ряда военно-исторических клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и воспроизвели одно из событий Гражданской войны. Это первый опыт. Если он будет успешным, то мы повторим его в дальнейшем. Но основной нашей задачей является «передача» исторической памяти (трагической и героической) молодым людям, которых, как вы видите, здесь собралось немало.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА