Форум «Ладога-2019». Игра всерьез.

Лето в Ленинградской области богато на события. Совсем недавно завершился Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Запада «Ладога», который прошел уже в 11-й раз.

В посёлок Смолячково, где традиционно проходил форум, съехалось более 850 участников из 52 регионов России и зарубежья. В этот раз организаторы предложили участникам новую схему работы – образовательная программа подбиралась индивидуально, исходя из уровня навыков и компетенций. Участников разделили на команды: активисты, профессионалы и лидеры. В рамках каждого направления прошли мастер-классы и лекции, состоялись встречи с известными экспертами. Нашлось место и тематическим потокам: «Молодежные сообщества», «Социальная активность», «Деловые люди», «Волонтеры Победы», «Новые города» и другим. Была организована интерактивная ЗОЖ-площадка. А 27 июня стало «Днём регионов».

Основная цель форума «Ладога» – это привлечение активных молодых людей к поиску решений самых актуальных социально-экономических и общественно-политических задач в Северо-Западном федеральном округе и Российской Федерации в целом. И в очередной раз форум предоставил участникам возможность создать перспективные проектные команды и активно включиться в работу.

В среду, 26 июня, на форуме «Ладога» прошли мероприятия на антикоррупционную тематику. Организаторам удалось найти прекрасный игровой формат для этой непростой темы. Старт был положен викториной «Что вы знаете о коррупции?». Вопросы предполагали состязание команд на широту кругозора и касались исторических фактов (например, кого на Руси считают первым эффективным борцом с коррупцией?), ситуации в мире, а также побуждали к логическим рассуждениям по заявленной теме. Команды победители награждены дипломами.

Как отметил Василий Петряев, директор форума: «С каждым годом у ребят растёт интерес к мероприятиям по тематике противодействие коррупции».

Второе событие – деловая игра «Закон суров, но это закон». Участники игры погрузились в ситуацию реального судебного заседания. Каждому досталась своя роль: судья, прокурор, адвокат, подсудимый, свидетели и другие. Были объяснены основные правила судебного процесса, даны консультации по законодательству. По «легенде» чиновник с говорящей фамилией Бесчестный заключил контракт на ремонт региональной трассы с подрядчиком – частной компанией. Но рабочие подрядчика не выполнили работы в отведенный им срок. И вот за продление срока и подписание дополнительного соглашения чиновник попросил подрядчика погасить ипотеку его тёще на 5 млн. рублей. Примечательно, что, пока идёт процесс, никто не знает, чем оно закончится, ведь никакого сценария изначально не было, каждый просто играет свою роль.

Стороны обвинения и защиты состязались всерьёз, отстаивая каждый свою позицию. В финале заседания был вынесен обвинительный приговор, но бой был равным, аргументы всех участников сильными и убедительными.

По итогам игрового дня Анастасия Аносова, начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Ленинградской области, отметила: «Важно, чтобы каждый знал свои права, обладал ответственной гражданской позицией, не допускал коррупционных действий. Наши интерактивные мероприятия направлены на моделирование ситуаций, чтобы познакомить молодёжь с базовыми понятиями в сфере противодействия коррупции и способствовать правильному поведению в различных жизненных ситуациях».

Можно не сомневаться, что в будущем году программа будет ещё более интересной и форум «Ладога» соберёт на своих площадках ещё больше активной неравнодушной молодёжи.

Справка:

Форум «Ладога» проходит в Ленинградской области с 2009 года. Организаторами форума выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»).

Дмитрий НОСОВ