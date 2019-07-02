«Рускеала» в тренде

«У-ух!», – только здесь, на мраморном карьере, понимаешь, насколько емким может быть междометие. Тут все – россияне, финны, немцы, итальянцы – независимо от гражданства и национальности говорят на одном языке – на языке эмоций и жестов.

Возможность побывать в карельском парке, увидеть сказочные пейзажи и почувствовать себя настоящим рабочим каменоломни корреспонденту «Всеволожских вестей» представилась благодаря пресс-туру РЖД.

Колеса диктуют вагонные

Трудно поверить, но еще лет пять назад попасть в подземные «каньоны», испытать мистический трепет, поклониться хозяину и хозяйке мраморной горы, поглазеть на изумрудную гладь озер с утеса Иван-да Марья простым туристам было достаточно сложно. До главной достопримечательности Северного Приладожья можно было доехать только по неудобной и опасной автомобильной дороге. Сейчас – другое дело. Новый маршрут РЖД соединил карельский заповедник с железнодорожной станцией Сортавала. Видно, не зря на открытии чиновники всех рангов отмечали, что «наша задача – не удивить, а изменить»…

Прокатиться с ветерком можно на старинном паровозе, который дымит, выпускает пар и подает гудки. Возьмите на заметку: ретропоезд отправляется от станции Сортавала в 10.40 и прибывает на место назначения через час. Обратно трогается в 17.30. Очень удобно. Маршрут разработан с учетом пересадки на «Ласточку», курсирующей между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Интересный факт: в Каменногорске заканчивается электрификация «Ласточки», поэтому к ней присоединяют тепловоз.

Итак, местное время: 10.40. Начальник ретропоезда Тимофей Куркин в третий раз ударил в станционный колокол, и паровоз отправляется в чудо-турне. Кажется, что машина времени не просто гипотетический агрегат, а настоящий старинный паровоз, который «перенес» журналистов в начало прошлого века! Оригинальный интерьер, темно-зеленые бархатные гардины на окнах, стены с красивыми фотографиями, интересный столик с изображением карты Приладожья.

Оказывается, ретрокар сошел с конвейера в далеких 30-х годах прошлого столетия. На локомотиве красуется фотография вождя мировой революции Владимира Ильича Ленина. Паровоз состоит из трех вагонов: ресторана и двух купейных с 91 местом для сидения. В планах увеличить состав еще на три вагона.

– Пейте чай, но только осторожнее, во время движения состав заметно потряхивает, ненароком можете стаканом по зубам щелкнуть или, еще хуже, обжечься кипятком, – предупреждает заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

– Вы случайно не с юга? – беседуя в неформальной обстановке, интересуется у него коллега из Выборга Ольга Набатова.

– Нет, я из Самары, точнее из Куйбышева, – поясняет замдиректора «РЖД». Переехав в Ленинград, Дмитрий Пегов долгие годы проработал в системе железнодорожных путей сообщения. Несколько лет он возглавлял столичную подземку – Московский метрополитен. Потом вернулся в РЖД.

На метеорах до Валаама

– Запуск ретропоезда – шаг навстречу развитию туризма в Карелии, – говорит собеседник. – Ведь путешественники теперь не только доедут до мраморного парка, но могут отправиться на метеорах до Валаама. Туризм – это стратегическое направление развития экономики. Поэтому мы стараемся сделать все для того, чтобы гостям, посетившим карельский парк, было комфортно и интересно.

В планах – строительство кольцевого железнодорожного полотна, тогда обслуживать линию будет только один поезд. Следующая задача – восстановление мраморного вокзала, который датируется позапрошлым веком, а также строительство парковки и автобусной остановки. Всего в течение нескольких лет планируется инвестировать в масштабный проект около четырех миллиардов рублей.

– Туристический поток в наш парк переживает взрывной рост, и это – настоящая фантастика, – рассказывает генеральный директор ООО «Колмас», управляющий компанией парка и успешный бизнесмен Александр Артемьев. У него в собственности сеть предприятий торговли и услуг в Карелии.

Обычно новоявленные буржуа вкладывают миллионы в покупку очередной игрушки в виде машины или яхты. Отрадно, что есть такие предприниматели, как Александр Артемьев. Бизнесмен приобрел горнопромышленную свалку и превратил ее в одно из самых раскрученных достопримечательностей Карелии.

– В 2005 году сюда ежегодно приезжало примерно пять тысяч гостей, – с гордостью говорит «хозяин медной горы». Так любят называть предпринимателя сотрудники. – Но иногда и черная полоса становится взлетной! В прошлом году мы приняли порядка 350 тысяч человек. Все это – результат меняющейся инфраструктуры, которая приводит к стабильному росту турпотока. Больше всего, а это более 70 процентов посетителей парка, – россияне из Петербурга и Москвы. Приезжают к нам и зарубежные туристы. В основном финны, немцы и итальянцы. Ретропоезд позволит увеличить турпоток на 10–20 процентов. Туризм – это та сфера, которая очень быстро восстанавливается после разного рода проблем. Но люди должны быть готовы развивать гостевой бизнес. Сегодня здесь трудятся около 300 сотрудников.

В перспективе на территории парка планируется открыть хаски-центр, конную площадку. Думаем, что надо развивать и гастрономический туризм. Такие туры в последнее время становятся все популярнее. Поэтому следует увеличить число точек общественного питания, – подытожил предприниматель.

Копи Огюста Монферрана

– Три столетия назад рускеальский парк был жемчужиной российской промышленности, – рассказывает экскурсовод Виктория Захарова. – Природный камень из карьера использовался при строительстве Исаакиевского и Казанского соборов. Архитектор Огюст Монферран лично приезжал в карьер. Указ о добыче рускеальского мрамора в 1768 году подписала императрица Екатерина Великая. Правда, через несколько десятилетий выдающийся ученый Дмитрий Менделеев в пух и прах раскритиковал качество рускеальского мрамора. И он был, к сожалению, прав. Оказалось, что горная порода быстро ломается и портится.

В СССР попытались реанимировать мраморную промышленность на этом карьере. Однако выхлоп от производства оказался низким. Всего три процента добытого с карьера мрамора шло в производство. Им украшены станции метро «Ладожская» и «Приморская».

Экскурсоводы любят рассказывать истории о знаменитостях, которые побывали в парке. Проехал здесь и известный французский писатель Александр Дюма, тот самый, который написал про трех мушкетеров. Правда, поездкой по России он остался слегка недоволен: его укачало в повозке!

Карельский мраморный парк стал излюбленным местом режиссеров для съемок российских сериалов. Помните приключенческий боевик «Золотой капкан» с Евгением Дятловым в главной роли? Так вот, полный опасных приключений фильм снимали именно в Рускеальском парке. Актеры поднимались в горы, летали на вертолете, спускались в пещеры, путешествовали на плотах и каяках по опасным горным рекам.

– Природа здесь необыкновенная, особенно поразили своей первозданной красотой пещеры с огромными сталактитами и сталагмитами, – делился впечатлениями после съемок исполнительный продюсер проекта Влад Васильев. – Попасть внутрь можно было лишь при помощи альпинистского оборудования. Съемочную группу вместе со всей техникой в пещеру спускали каскадеры. В штольнях летом холодно. Температура не прогревается выше пяти градусов. Высокие горы, отвесные скалы, ледяные реки,

изумрудная гладь озер, прозрачные сосновые леса привлекают и других режиссёров. Здесь снимали фильмы «След пираньи», «Седьмая руна», «Кремень». Во время работы над фильмом в одном из озер чуть не утонула известная российская актриса Светлана Иванова.

Экскурсоводы уже привыкли, что о горном парке складывают различные легенды и байки, поэтому ничему не удивляются. Оказывается, в парке обитают самые настоящие… гномы с кирками каменотеса. Говорят, их можно увидеть в подземных штольнях, в которых сам чувствуешь себя маленьким карликом.

Сегодня удивительный мраморный парк магнитом притягивает отдыхающих. Только знаете, что удивительнее всего? Многие из нас, россиян, только сейчас впервые узнали, какое великолепие таят в себе мраморные горы «Рускеала». Но ведь это только кажется, что они далеко…

Ирэн ОВСЕПЯН

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