На пересечении КАД с проспектом Культуры ограничат движение

Со 2 по 10 июля в районе развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры будет перекрыта одна полоса движения и частично ограничено движение по съезду № 2. На этом участке будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса, по второй и третьей полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.