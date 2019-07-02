Всеволожский район и Новгород объединит водный маршрут

В Дубровке завершилось строительство нового причала для больших пассажирских теплоходов и метеоров. Совсем скоро отсюда начнут курсировать суда по новому круизному маршруту, который соединит Дубровку, крепость Орешек, Старую Ладогу, Кириши, Грузино и Великий Новгород.

Причал длиной 90 метров начали возводить в апреле этого года. Его строили по специальной щадящей методике, погружая в дно легкие сваи-палы с помощью вибрации. Несмотря на сжатые сроки проведения работ, благодаря современным технологиям строительства пристань сможет принимать теплоходы вместимостью до 300 человек и легкие маломерные суда.

Стройку причала в Киришах планируется закончить через месяц. Сейчас там полностью устроено основание, ведутся отделочные работы. Одновременно с этим идут работы по строительству пристани в новгородском селе Грузино. А современный причал в Старой Ладоге, построенный в рамках инвестиционного проекта, уже открыт и готов принять пассажиров и туристов из Всеволожского района.