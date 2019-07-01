Молодежь Всеволожского района зажгла в Кудрово

В минувшую субботу, 29 июня, в Кудрово с размахом отметили День молодежи. Праздничные гулянья прошли на территории Мега-парка. В этот день здесь отгремели сразу два фестиваля. «ЗОЖ фест» посвятили здоровому образу жизни. В его рамках можно было принять участие в самых разных видах физической активности. «WOW фест» порадовал гостей выступлениями артистов.

Мероприятие было организовано совместными усилиями отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района и администрацией Заневского поселения.

Гости «ЗОЖ феста» могли прокатиться на сегвеях, принять участие в мастер-классах по йоге и зумбе. Кроме того, прошли показательные выступления по паркуру и другим экстремальным видам спорта. В выездной амбулатории Всеволожской КМБ все желающие могли сдать анализы и узнать больше о состоянии своего здоровья. Члены Молодежного совета района провели антинаркотическую викторину. За правильные ответы гости получали памятные сувениры.

«WOW фест» открыл совместный номер педагогов и воспитанников Янинского КСДЦ «Эпоха молодежи». С помощью песни и танца они напомнили зрителям о том, какой была молодежь несколько десятилетий назад, показали, как с течением времени ее интересы и предпочтения менялись. Затем на сцену поднялся глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев.

– Мне очень приятно видеть сегодня здесь столько молодых лиц. Не секрет, что наше поколение другое, оно отличается от вашего. У вас иные увлечения и музыкальные вкусы. Но есть то, что объединяет эти два поколения. Это наша с вами малая родина и любовь к ней. Сегодня город Кудрово отмечает свой первый день рождения. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, – сказал Вячеслав Евгеньевич.

Творческие коллективы продолжили череду выступлений, а завершилось мероприятие выступлением группы «Отпетые мошенники».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации ВМР