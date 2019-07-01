До конца этого года в Ленинградской области появится еще 170 пунктов активации «Подорожника»

За год жители Ленинградской области воспользовались «Подорожником» 2,5 млн раз. Такое количество транзакций было зафиксировано в период с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года.

Сейчас Ленинградская область совершенствует систему пополнения проездного. Отныне удобной альтернативой станут активаторы в сетевых магазинах «Пятерочка». Ранее пополнить баланс можно было только через визуализаторы в вестибюлях станций метрополитена. Это было неудобно тем пассажирам, которые пользуются билетом для проезда в наземном транспорте.

– Для того чтобы система полноценно заработала на всей территории Ленинградской области, правительство намерено обратиться в комитет по транспорту Санкт-Петербурга, – сообщает замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. – Надеемся, что город поддержит нас. Реализация пилотного проекта доказала, что электронная карта востребована.

Напомним, что пилотный проект на маршрутах 596А и 692, соединяющих Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко», стартовал в прошлом году.