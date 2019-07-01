Всеволожская биржа труда готова обеспечить сотрудников завода «Форд» работой

На биржу труда Всеволожского района обратились два сотрудника из 742 попавших под сокращение на заводе «Форд».

– Это обусловлено тем, что сейчас период отпусков и уволившиеся с предприятия работники, скорее всего, придут в Центр занятости осенью, – говорит и.о. начальника Всеволожской биржи труда Наталья Петрова. – Мы готовы трудоустроить сотрудников предприятия. Всего в нашей базе данных более 4 000 вакансий. В планах привлечь к участию в ярмарке вакансий организации, которые нуждаются в специалистах с завода.

Отметим, что 15 сотрудников всеволожского «Форда» не подписали программу добровольного увольнения, отказавшись от выплаты компенсации. Всего на предприятии было задействовано более 900 рабочих. В Центре занятости ожидают последних данных по уволенным сотрудникам.

– Я планирую отправиться в отпуск, только потом стану искать работу, – рассказывает электромеханик Алексей Иванов. – Как только приеду, встану на учет в Центр занятости, но особых иллюзий не питаю. Знаете, после работы на предприятии и активной гражданской позиции некоторые сотрудники как «прокаженные». Поэтому, думаю, будут сложности с трудоустройством. Однако надеюсь на поддержку знакомых. Что касается заработной платы, то на 75 тысяч рублей, которые я получал на «Форде» в месяц, я даже не рассчитываю. Было бы удачей найти оклад в 50 тысяч.

Ирэн ОВСЕПЯН