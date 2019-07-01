Воспитанник Лицея № 1 во Всеволожске сдал ЕГЭ на 300 баллов

Выпускник петербургского Физико-математического лицея № 239 Никита Абрамов, сдавший ЕГЭ на максимальный результат в 300 баллов, аттестат о неполном среднем образовании получил в Лицее № 1 г. Всеволожска. Вундеркинд еще не определился, в каком вузе будет учиться, зато выбрал направление – программирование.

– Интерес к этой отрасли у меня появился тогда, когда учился в Лицее № 1 г. Всеволожска, – рассказывает Никита. – Благодаря педагогу Майе Владимировне Метлицкой я с 7-го класса начал увлекаться информатикой. Именно тогда и решил, что стану программистом. Получить максимальный балл удалось благодаря полученным знаниям в школах, где я учился. К самому ЕГЭ стал готовиться самостоятельно за два месяца до экзамена. Для того чтобы успешно пройти тестирование, нужно не волноваться. Из-за этого все ошибки. Надо настроиться на то, что пишешь контрольную. Так проще.

Как рассказал Никита, он увлекался не только информатикой, но и математикой.

– Основы этого предмета заложила моя мама, она по профессии математик, – рассказывает 300-балльник. – Во всеволожской школе меня поддерживали учитель по математике Елена Владимировна Рязанова и учитель по русскому языку Елена Мазитовна Хазиева. После смены в Образовательном центре «Сириус» я получил приглашение на обучение в физико-математическом лицее, куда перешел учиться после окончания девятого класса.

– Все началось с того, что в седьмом классе надо было взять одного ученика на олимпиаду по базовому курсу информатики, а тогда предмет изучали только с восьмого класса, – рассказывает учитель информатики Майя Метлицкая. – Однако выбор пал на семиклассника Никиту Абрамова. Мы с ним стали заниматься и уже через несколько дней он стал призером этой олимпиады. После этого он стал посещать дополнительные занятия в школе программирования при лицее. Мы постоянно с ним занимались, участвовали в олимпиадах, где Никита становился победителем. Даже на каникулах он приходил на занятия. В девятом классе Абрамов стал победителем областной олимпиады. Так что нынешний высокий балл Никиты для меня не стал неожиданностью.

По словам Майи Метлицкой, Никита Абрамов был разносторонне развитым мальчиком.

– Активный, обязательный, исполнительный, собранный, увлекался шахматами, – рассказывает Майя Владимировна. – Очень эрудированный парень.

Ирэн ОВСЕПЯН