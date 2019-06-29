Юные всеволожские патриоты побывали в Бресте

Ребята из военно-патриотических клубов со всей России побывали в городе-герое Бресте. Поездка стала наградой для лауреатов творческого конкурса Военно-исторического центра СЗФО. Из Всеволожска в Брест отправились воспитанники МПК «Победа», Клуба имени Александра Невского, Всеволожской артели, Ладожской артели и кадеты Школы № 3.

С 17 по 25 июня ребята жили в Брестской крепости, в здании бывшего штаба 125-го стрелкового полка, изучали историю обороны крепости, ходили на экскурсии и посещали мероприятия военно-исторического характера. 21 июня всеволожцы присоединились к шествию реконструкторов и прошли маршем под знаменем Первой военно-исторической дивизии имени пионеров-героев, приняли участие в митинге-реквиеме и почтили память тех, для кого эта ночь на 22 июня 1941 года стала последней. Участники мероприятий признались, что воссозданная атмосфере Бреста времен начала войны произвела на них неизгладимое впечатление.

По итогам поездки ребята выразили благодарность Военно-историческому центру СЗФО, инструкторам и сотрудникам Молодежно-патриотического центра города Брест и лично экскурсоводу Петру Николаевичу Пицко.

Илья СТАСЕНКО