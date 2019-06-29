В Клубе «А-80» прошел отчетный концерт

В минувшую пятницу, 28 июня, в недавно открывшемся Молодежно-подростковом клубе «А-80» прошел первый отчетный концерт.

Клуб распахнул свои двери месяц назад, но уже успел завоевать популярность среди активной и неравнодушной к музыке молодежи. Для занятия творчеством и самовыражения здесь созданы все условия. Этот подарок молодежи сделала администрация района. С тех пор прошел месяц, а значит, уже можно подвести первые итоги. Именно поэтому было решено провести отчетный концерт.

Ребята уже успели сформировать свою группу под названием «А-80». Пока в ее репертуаре лишь одна песня. Она также носит название «А-80» и посвящена любимому клубу. Именно она и открыла творческий вечер. Зрители встретили ее на ура. Впрочем, музыканты не планируют останавливаться на достигнутом. Они обещают, что скоро появятся и другие композиции. Зажигала в этот вечер и группа «Энергия», выступавшая с популярными песнями разных исполнителей.

Руководитель клуба Всеволод Чезганов рассказывает, что большая часть воспитанников – ребята от 14 до 20 лет. На данный момент в клубе занимается около 25 человек. В их распоряжении музыкальные инструменты, а также студия звукозаписи. Занятия по вокалу проходят пять раз в неделю. В клубе проводят различные мероприятия: лекции о жанрах музыки, просмотр фильмов о музыкантах, вечера импровизации.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото со страницы Всеволожского молодежно-подросткового клуба «А-80» в социальной сети «ВКонтакте»