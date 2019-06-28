В Леноблизбиркоме работает горячая линия

В Избирательной комиссии Ленинградской области открыта телефонная горячая линия для оперативного информирования и ответов на вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления Ленинградской области, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Горячая линия открыта в рабочие дни с 9 до 18 часов (в пятницу – до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов) по следующим телефонам:

— по вопросам организации избирательного процесса: 8 (812) 492-96-51, 496-23-70.

— по вопросам предвыборной агитации и аккредитации СМИ: 8 (812) 492-40-06, 492-96-34.