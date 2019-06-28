Второй этап записи детей в первый класс начнется 1 июля

В понедельник, 1 июля, в Ленинградской области начнется второй этап записи детей в первые классы на 2019/2020 учебный год. Запись в общеобразовательные учреждения для детей, не проживающих на закрепленной территории, будет открыта до 5 сентября.

Подать заявление можно в многофункциональном центре, через портал госуслуг и в самих школах. Услуга предоставляется при предъявлении паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка. После подачи заявления в течение 15 дней родители получат приглашение в выбранную школу для предоставления документов.

Напомним, с 15 января до 30 июня проходит первый этап приема заявлений для записи детей в первые классы общеобразовательных учреждений. Запись открыта для детей, проживающих на территории региона.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива