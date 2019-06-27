Родителей детей с тяжелыми диагнозами поддержат психологи

На территории Ленинградской области запущен проект «Мамино время» по психологической поддержке родителей, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями. Занятия проходят онлайн.

Проект на территории 47-го региона реализуется при поддержке правительства Ленинградской области с помощью профессиональных психологов – Шамиры Симоновой и Натальи Карпенко. Программа, адаптированная для семей с особенными детьми, реализуется в Ленобласти впервые, но ранее помогла многим мамам, воспитывающих особенных детей, в Санкт-Петербурге.

Курс необходим тем мамам, которые недовольны собой, часто думают о том, как могло быть иначе, если бы можно было изменить прошлое, а также тем, кто быстро устает в заботе об особенных детях, много нервничает, буквально ощущает себя заваленной обязанностями, не ощущая поддержки от близких, а мысль о том, сколько еще нужно сделать дел, приводит в ужас.

Занятия проводятся бесплатно для родителей детей с тяжелыми диагнозами – ДЦП, СМА, ментальные отклонения, нарушения здоровья в результате ЭКО и других болезней. Курс рассчитан на 4,5 месяца. Для участия в программе необходимо устройство с выходом в интернет и наушники с микрофоном – компьютер, ноутбук, планшет, телефон. Занятия с психологами рассчитаны минимум на 90 минут. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1urP601fgR3O_dQAdQJJcXXd6-HwxUg0X4ccMFoATBX4/viewform?edit_requested=true.