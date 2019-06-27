Получить справку из архива удобнее через портал госуслуг

Оформить архивные справки и выписки быстро и без очередей можно через портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

Доказать родство при получении наследства, получить положенную льготу, восстановить право собственности на земельный участок, подтвердить стаж при выходе на пенсию или даже узнать историю своего рода – во всех этих вопросах нам поможет обращение к архивным данным.

– Ведомство, ответственное за предоставление таких сведений, – Ленинградский областной государственный архив, который находится в Выборге. Но ехать туда совсем не обязательно. Получить справку теперь можно не выходя из дома, быстро, качественно, получая СМС-информирование о смене статуса заявления. Для этого нужно обратиться на портал www.gu.lenobl.ru, – советует заместитель председателя комитета цифрового развития Денис Золков.

В нужном разделе на сайте нажмите на кнопку «Получить услугу на портале» и следуйте пошаговой инструкции. Все очень удобно и просто: составьте запрос по предложенным критериям, приложите копии необходимых документов и ждите ответа. Если в архиве есть материалы, по которым можно провести поиск, то на вашу электронную почту придет квитанция на предоплату услуг архива. Это также можно сделать прямо на портале. Будьте внимательны при подаче запроса – ошибки и неточности могут послужить отказом в предоставлении услуги.

Затем начнется поиск. В результате вы получите архивную справку, выписку или копию архивного документа, тогда нужно будет доплатить остаток суммы по второй квитанции. Или же получите отрицательный результат – справку о документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения, или письмо с объяснением причин отказа в предоставлении государственной услуги либо об отсутствии запрашиваемых сведений. В этом случае ничего доплачивать не придется.

Перед обращением можно проконсультироваться по справочным телефонам ГКУ «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» (ГКУ ЛОГАВ): 8 (813-78) 2-28-71 и 8 (813-78) 2-24-75 или по электронной почте: obl.archiv@mail.ru

Отметим, что воспользоваться преимуществами портала госуслуг могут граждане, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Регистрация в ЕСИА осуществляется в любом отделении МФЦ Ленинградской области.

Дмитрий НОСОВ