Новый детский сад в Сертолово получил разрешение на ввод

Служба строительного надзора Ленинградской области выдала разрешение на ввод детского сада, возведенного в Сертолово в районе новостроек.

Новый социальный объект построила компания «Росстройинвест», которая намерена передать его на безвозмездной основе в собственность Всеволожского района. Трехэтажный детский сад рассчитан на 240 детей, оснащен по современным стандартам и оборудован бассейном.

Планируется, что детский сад примет малышей уже 1 сентября. Для запуска остается набрать сотрудников, оформить оставшиеся документы и произвести комплектование. После передачи объекта в муниципальную собственность он станет структурным подразделением Чернореченского детского сада.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива