Муринских школьников предостерегли от «колдовского соблазна»

Школьникам Муринского центра образования № 2 показали спектакль «Сказание о колдовском соблазне». Мероприятие проходило в минувшую среду, 26 июня, в рамках ежегодной акции «Область без наркотиков».

Спектакль подготовили артисты организации «Открытый мир». На протяжении 20 лет в своих представлениях они поднимают важные темы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и другие.

Директор «Открытого мира» Ольга Цветкова считает, что спектакль в форме сказки будет интересен не только детям, но и ребятам постарше. Они запомнят увиденное и в сложный момент не совершат роковые ошибки. Именно в этом Ольга Ильинична видит главную миссию организации.