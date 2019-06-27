Молодым всеволожцам предлагают работу на лето

Всеволожский филиал Центра занятости Ленинградской области организовал мини-ярмарку вакансий. Она прошла 25 июня и была посвящена вопросам летней занятости подростков. Ярмарку посетило более 50 молодых людей с активной жизненной позицией. Подростки пообщались с потенциальными работодателями.

Таким образом, у нас в районе осуществляется программа «Содействие занятости населения Ленинградской области». Согласно этой программе государственным (муниципальным), бюджетным и автономным учреждениями Ленинградской области предоставляются гранты на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.

На Ярмарке вакансий в качестве работодателя впервые выступил Всеволожский агропромышленный техникум. Юношам и девушкам он предложил вакансии «работников зеленого хозяйства». Желающие занять эти вакансии нашлись сразу. Они получили на руки необходимые документы и приступят к работе с 1 июля.

Людмила ОДНОБОКОВА