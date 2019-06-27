Дорожные службы Ленинградской области ликвидировали незаконные съезды

В деревне Мяглово Всеволожского района заблокировали и ликвидировали незаконные съезды к мойкам самообслуживания, шиномонтажам и свалке.

Техника Пригородного ДРСУ № 1 по предписанию «Ленавтодора» заблокировала проезд к мойке и произвела демонтаж съезда на трассу «Санкт-Петербург – Всеволожск».

– Охранник мойки попытался воспрепятствовать действиям дорожников, но потом печально отошел в сторону. Во время рейда была ликвидирована нелегальная дорога для мусоровозов, на которой уже ранее были установлены барьерные ограждения, но их срезали для беспрепятственного въезда машин. Во время дорожных работ сквозь «кордон» пытался прорваться водитель черной «Мазды». Он признался, что по незаконной дороге увозит металл со свалки.

Незаконные съезды сказываются на состоянии дорожного полотна и представляют серьезную угрозу для автомобилистов.

Отметим, что мероприятия по ликвидации незаконных дорог планируется проводить в течение всего лета. Оплата за проведенные работы будет взыскана с нарушителей.