Во Всеволожском районе – новый начальник УМВД

Приказом Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 11 июня 2019 года на должность начальника УМВД России по Всеволожскому району назначен полковник полиции Анатолий Владимирович Иоган.

Новый руководитель ведомства родился 23 января 1980 года в Курганской области. После окончания в 2014 году Академии управления МВД России работал начальником ОМВД России по району Бирюлёво Восточное города Москвы.

Награждён ведомственными медалями, в том числе медалью «За отличие в службе» трёх степеней.

Женат, имеет двоих детей.

Фото Антона КРУПНОВА