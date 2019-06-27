Во Всеволожске задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Вчера, 26 июня, в ходе патрулирования наряд вневедомственной охраны получил сигнал о том, что в магазине на Октябрьском проспекте в городе Всеволожске совершена кража. Сотрудники Росгвардии сразу выехали на место, где задержали за мелкое хищение 37-летнего мужчину, совершившего кражу продуктов на сумму 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УВО войск Нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по итогам следственных мероприятий выяснилось, что гражданин – житель Республики Карелия – находился в федеральном розыске за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 (кража) УК РФ, совершенное на территории Невского района Санкт-Петербурга.

Для проведения дальнейших следственных мероприятий, мужчину передали сотрудникам 128 отдела полиции.