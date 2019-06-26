Предприниматели смогут зарегистрировать кассы в выходные дни

ИФНС России по Всеволожскому району 29 и 30 июня с 9.00 до 17.00 будет принимать заявления на бумажном носителе на регистрацию контрольно-кассовой техники в кабинетах № 105 и № 107.

Кроме того, 27 июня для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей состоится семинар по теме: «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

В ходе встречи обсудят актуальные изменения в налоговом законодательстве, меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, дадут разъяснения по заполнению платежных документов и налоговых деклараций. Также в программу семинара включены темы «НДФЛ, страховые взносы – изменения, практика применения», «Онлайн-кассы новации 54-ФЗ», «Подключение к сервису «Личный кабинет для НП-ФЛ» · Интернет- сервис «Личный кабинет для НП-ЮЛ». Мероприятие начнется в 11.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138А.