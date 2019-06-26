Празднование Сабантуя ограничит движение во Всеволожском районе

В деревне Энколово в субботу, 29 июня, отпразднуют Сабантуй. В связи с народным гуляньем движение транспорта по дороге «Подъезд к санаторию «Сярьги» будет ограничено.

Одностороннее движение будет введено с 9.00 до 21.00 по направлению к деревне Сярьги. Объезд предусмотрен по дорогам «Юкки – Кузьмолово», «Санкт-Петербург – Матокса», «Подъезд к станции Ламбери».

Напомним, программа праздника обещает быть очень насыщенной. На трех сценах артисты будут исполнять татарские и башкирские народные песни, на спортивных площадках можно будет попробовать свои силы в традиционных состязаниях. На широкой площадке Сабантуя будут построены татарская и башкирская этнографические деревни, где гости праздника смогут попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с народными промыслами.