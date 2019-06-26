Во Всеволожском районе растет число предпринимателей

Вопросы взаимодействия власти и бизнеса обсудили сегодня, 26 июня, на Межведомственном координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства. В мероприятии принимали участие представители федеральных и областных структур, районной администрации, предприниматели.

– Всеволожский район один из самых крупных в Ленинградской области, где находится большое число субъектов малого и среднего бизнеса, – отмечает заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Ольга Шахова. – Зачастую именно ваши предприниматели предлагают интересные новшества и проекты, которые в дальнейшем получают второе дыхание для дальнейшей реализации уже на областном уровне. В ближайшее время свои двери распахнет клиентский офис нашего Фонда, в котором предприниматели смогут получить всю необходимую информацию, организовать семинары и презентации в коворкинге, воспользоваться услугами МФЦ, а также в спорных случаях обратиться к омбудсмену.

По словам Ольги Шаховой, Фонд объединил 19 районных структур по всей Ленинградской области и активно сотрудничает с профильными структурами и ведомствами. В перспективе планируется увеличение выдачи льготных микрозаймов на развитие бизнеса.

– В последнее время растет число предприятий малого и среднего бизнеса, задействованных в госзакупках, – отмечает Ольга Шахова. – Если в 2017 году сумма закупок составила более семи миллиардов рублей, то в 2018-м эта цифра увеличилась вдвое и составила пятнадцать миллиардов.

– Мы тесно сотрудничаем с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, часто проводим интересные семинары, – отмечает директор Фонда «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор микрокредитная организация» Ирина Кондратьева. – С прошлого года наше ведомство начало выдавать льготные микрозаймы. В планах привлечение к предпринимательской деятельности молодежи. Кроме того, наши специалисты часто выезжают с ознакомительными семинарами, на которых рассказывают о мерах поддержки бизнеса.

По данным УФНС, во Всеволожском районе наблюдается динамика увеличения количества предпринимателей. В первом квартале нынешнего года было зарегистрировано на 498 индивидуальных предпринимателей больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот число закрывшихся ИП на 240 меньше, чем за прошлый год. Кроме того, за последние три недели наблюдается невероятный бум установки контрольно-кассовых аппаратов. Всего было приобретено 600 машин.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подчеркнул, что такие встречи становятся своего рода «мостиком» взаимодействия между властью и бизнесом. Кроме того, он предложил проводить областные мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса на площадках во Всеволожске.

– В ходе проведенных рейдовых мероприятий по выявлению фактов неформальной занятости были зафиксированы единичные случаи нарушений, – информирует начальник управления экономики администрации Всеволожского района Инга Маслова. – В частности, поступили жалобы от жителей касательно объектов шиномонтажа. Во время проверки было выявлено, что большинство предпринимателей работает в рамках действующего законодательства.

Ирэн ОВСЕПЯН

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