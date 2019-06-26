Александр Дрозденко предлагает поощрять хороших и наказывать плохих водителей

В Кремле сегодня, 26 июня, прошло заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко принял в нем участие и выступил с докладом. Он отметил, что для решения проблемы высокой аварийности на российских дорогах надо не только строить шоссе и мосты, но и прививать культуру вождения всем участникам дорожного движения:

– Надо начинать с детского возраста: обучение, пропаганда, привитие культуры поведения на дороге должны стартовать в детском саду.

Кроме того, он предложил лишать прав как минимум на год за нарушение скоростного режима и конфисковывать машины у пьяных водителей.

Также губернатор подчеркнул, что, кроме наказания нарушителей, надо думать о поощрении тех, кто из года в год добросовестно соблюдает правила. Например, предлагается вводить серьезные льготы при страховании ответственности автомобилиста.

Как отметил Александр Дрозденко, такие вопросы впервые поднимаются на столь высоком уровне.