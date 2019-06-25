Шоу летающих лыжников на Кавголовских трамплинах

На Кавголовских трамплинах 22 июня состоялись IV соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Белые ночи Санкт-Петербурга».

В этот раз состязания обрели международный статус. Помимо спортсменов, приехавших из Москвы, Карелии, Южно-Сахалинска, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, в них приняли участие спортсмены из Чехии и Германии.

С каждым годом на соревнованиях зрителей становится все больше и больше. В то время как на трамплине выступили 54 человека, зрителей набралось около 300 человек. И награждение победителей состоялось в половине первого ночи.

Спортсмены выступали на трамплине К-65 в номинациях: «Девушки», «Юниоры», возрастная группа «30 – 39 лет», «40 – 49 лет», «50 – 59 лет», «60 – 69 лет». Самому старшему спортсмену, прыгнувшему в этот день, было 68 лет. Больше всего призовых мест завоевали представители Санкт-Петербургской школы высшего спортивного мастерства. Что касается всеволожских спортсменов, то в возрастной группе «30 – 39 лет» третье место занял Юрий Лобков (1986 года рождения). В возрастной группе «50 – 59 лет» второе место занял мастер спорта Фидель Терентьев (1964 года рождения) из поселка Кузьмоловский. Третье место в возрастной группе «50 – 59 лет» занял мастер спорта Леонид Демьянов из Токсово (1960 года рождения). При этом Леонид Демьянов на целых 20 очков опередил своего ближайшего соперника Франка Шилинга из города Зуль (Германия).

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Ильи КИРИЧЕНКО