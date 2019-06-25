В поселке имени Морозова прошла встреча коллекционеров старинного кирпича

Историко-культурный центр ФГУП «Завод имени Морозова» в минувшие выходные посетили коллекционеры старинного кирпича Ленинградской области.

На встрече 22 июня обсуждались вопросы расширения и систематизации экспозиции кирпича в музее Завода имени Морозова, организации стендов со справочной информацией, каталогом клейм.

Коллекционер и исследователь В. Н. Смирнов, совместно с Д. Д. Ёлшиным выпустивший в 2017 году книгу «Кирпичные клейма Санкт-Петербургской губернии середины XIX – начала XX в. Каталог и исследование», подарил заводскому музею распечатанную в крупном формате топографическую карту кирпичных заводов в С.-Петербургском уезде (1851 г.). Карта сохранялась и была найдена в Российском государственном историческом архиве.

Участники встречи передали в музей новые экспонаты – кирпичи из Шлиссельбургского, С.-Петербургского, Царскосельского и Петергофского уездов Санкт-Петербургской губернии.

Напомним, в 2014 году Владимир Николаевич Богомолов осуществил проект полной реставрации дореволюционного дома первого технического директора Шлиссельбургского порохового завода и открыл в стенах здания заводской музей. В подвале он оборудовал зал, в котором выставил собственную коллекцию старинного кирпича. На каждом экземпляре стоит уникальное клеймо завода-производителя.

Михаил ПОПОВ