Всеволожский район чествовал золотых медалистов
Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи» 70 выпускникам из 21 школы Всеволожского района состоялась сегодня, 25 июня. Все они получили премии главы администрации Всеволожского района.
– В нынешнем году у нас около одной тысячи выпускников, что примерно на 400 старшеклассников больше по сравнению с прошлым годом, – говорит начальник комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. – Это связано с демографическим ростом в начале 2000-х и строительством школ во Всеволожском районе. Итоги выпуска нынешнего года достаточно хорошие. По итоговой аттестации мы резко повысили балл по математике и русскому языку. Кроме того, у нас два стобалльника – по русскому языку и физике. Медалисты прошли жесточайший отбор по новым требованиям, согласно которым старшеклассники обязаны подтвердить отличные результаты итогами ЕГЭ. Очень жаль, что одна из наших медалисток не сумела пройти порог в 70 баллов по математике, получив достаточно высокий результат по русскому языку, – 98 баллов. Таковы требования.
– Молодцы ребята! – делится впечатлениями глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – На протяжении долгих одиннадцати лет сегодняшние выпускники постоянно трудились и получали знания. Конечно, очень хочется, чтобы отучившись, ребята вернулись во Всеволожский район. Мы всегда готовы сделать все для того, чтобы создать для них рабочие места. У нас есть программы в сфере здравоохранения, образования, направленные на привлечение молодых специалистов, успешно работает система поступления ребят в вузы по квотам.
Как показывает статистика, большинство медалистов Всеволожского района отдадут предпочтение Педагогическому университету имени Герцена, Санкт-Петербургскому государственному университету, ЛЭТИ и ИТМО.
– Главное, постоянно заниматься и меньше сидеть в социальной сети, – делится секретом своего успеха медалистка из Школы № 2 города Всеволожска Анна Соколова. – Я буду поступать в Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Надеюсь, что с баллами, полученными по ЕГЭ, мне удастся пройти на бюджет.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА