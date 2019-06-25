Всеволожский район признан самым активным в Ленобласти

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ подвел итоги первого сезона проекта «Открытый Петербурга», в рамках которого жители города и области оценивают работу органов власти и выдвигают свои предложения. Всеволожский района был особо отмечен экспертами за активность жителей.

По итогам заседания экспертного совета были выбраны районы с самой яркой гражданской позицией. Самым активным районом Ленинградской области был признан Всеволожский район. Как отметил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава районной администрации Андрей Низовский, эта оценка – дополнительный стимул к дальнейшему развитию и эффективной работе.

В рамках первого этапа проекта свои оценки и комментарии оставили более 10 тысяч пользователей. Как выяснилось, жителей Ленинградской области больше всего беспокоят вопросы транспорта, доступности образования и здравоохранения. У жителей Петербурга приоритеты расставлены немного иначе – на первом месте стоит благоустройство, затем транспортная инфраструктура, а дальше – доступность образования.

Напомним, что на сайте интернет-проекта «Открытый Петербург» любой житель города и области мог выразить мнение об условиях жизни в своем районе по восьми критериям: экология, благоустройство, доступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность и организация досуга, тем самым оценив работу администрации.